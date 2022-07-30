شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال مركز الفلك الدولي العالم العربي بشأن حطام الصاروخ الصيني التائه؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طمأن مركز الفلك الدولي العالم العربي، السبت، بتغريدة جديدة بشأن حطام الصاروخ الصيني التائه.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد أن الوطن العربي في مأمن، مشيرًا إلى أن موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو/ تموز 2022 ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 بتوقيت جرينتش.

ماذا قال مركز الفلك الدولي العالم العربي بشأن حطام الصاروخ الصيني التائه؟

وأضاف: "الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها. لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي".

وأقلع صاروخ "لونج مارش 5 ب" الذى يزن نحو 21 طنًا، والذي حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي "وينتيان" من جزيرة "هاينان" إلى الفضاء يوم الإثنين الماضي.

وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، وتوقعت مؤسسات دولية مختلفة موعد سقوط بقايا الصاروخ.

نشر مركز الفلك الدولي، مساء الجمعة، موعدا جديدا لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن جميع دول الوطن العربي خارج منطقة السقوط، ولكن هذا قد يتغير في التحديثات التالية.



وأضاف: "موعد السقوط يوم 30 يوليو الساعة 17:22 غرينتش ± 5 ساعات، جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها".



كانت الصين أطلقت الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية تيانجونج (قصر السماء) يوم الأحد الماضي، والتي هي قيد الإنشاء حاليا، وعلى متنها مختبر فضاء.

ونقل صاروخ "لونج مارش 5 بي" الوحدة إلى المدار في غضون بضع دقائق، وتحدثت وكالة الفضاء الصينية عن "نجاح كامل" عقب الإطلاق.

سيتم دمج الوحدة الجديدة مع الوحدة الأساسية "تيانهي"، التي تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2021.

وفي مايو/ أيار 2021، سقطت بقايا صاروخ مستخدم لهذا الغرض في المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل جزر المالديف.

ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني فإن "الجزء الأكبر" من الصاروخ احترق ودمر عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.



توقّع خبراء فضاء سقوط حطام صاروخ فضاء صيني على الأرض خلال اليومين المقبلين.

ويتوقع مركز دراسات العودة من الفضاء التابع لشركة الفضاء الجوي في كاليفورنيا "سي أو آر دي إس" عودة حطام صاروخ "لونج مارش 5 بي" بين فترة ما بعد الظهر وحتى وقت متأخر من مساء السبت.



ولم يتم تحديد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض.

ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن احتمال إصابة الأشخاص أو المناطق المأهولة بالسكان "ضعيف للغاية".

كانت الصين تلقت انتقادات من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لأن الصاروخ الصيني لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما ينص على ذلك المعيار الدولي.

وكانت الصين أطلقت الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية تيانجونج (قصر السماء) يوم الأحد الماضي، والتي هي قيد الإنشاء حاليا، وعلى متنها مختبر فضاء.

ونقل صاروخ "لونج مارش 5 بي" الوحدة إلى المدار في غضون بضع دقائق، وتحدثت وكالة الفضاء الصينية عن "نجاح كامل" عقب الإطلاق.

سيتم دمج الوحدة الجديدة مع الوحدة الأساسية "تيانهي"، التي تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2021.

وفي مايو/ أيار 2021، سقطت بقايا صاروخ مستخدم لهذا الغرض في المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل جزر المالديف.

ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني فإن "الجزء الأكبر" من الصاروخ احترق ودمر عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

وحتى ذلك الحين كانت هناك انتقادات من وكالة ناسا للصين حيث قال بيل نيلسون، رئيس الوكالة، إنه يتعين على دول الفضاء التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص والممتلكات على الأرض من آثار دخول الأجسام الفضائية ثانية إلى الأرض وإظهار أكبر قدر ممكن من الانفتاح على مثل هذه العمليات.