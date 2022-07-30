شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إسبانيا تعلن ثاني حالة وفاة بمرض جدري القردة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت عن ثاني حالة وفاة بجدري القردة، بعد يوم واحد من إعلان ما يعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي في أوروبا، حسب ما ذكرته "أ ف ب".

إسبانيا تعلن ثاني حالة وفاة بمرض جدري القردة

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية "من بين 3750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان".

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس الجمعة أول وفاة لمريض مصاب بهذا المرض، هي الأولى في أوروبا، من دون تحديد سبب الوفاة أو تاريخها. علما أن إسبانيا تعد مع تسجيل 4298 إصابة فيها من الدول التي لديها أعلى حالات الإصابة في العالم.

وفي البرازيل، توفي رجل يبلغ من العمر 41 عاما مصابا بالفيروس الخميس في بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحة أنه "دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى".

وقال وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس فابيو باكيريتي "من المهم التأكيد على أنه كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة، حتى لا نثير الذعر بين الناس. ما زالت الوفيات (المرتبطة بهذا المرض) منخفضة للغاية"، موضحا أن المريض كان يخضع للعلاج من السرطان.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية مساء أمس الجمعة بسبب استمرار انتشار جدري القردة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مفوض ولاية نيويورك للصحة أن جدري القردة يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة".

وقالت هوكول في بيان لها "أعلن حالة الطوارئ في الولاية لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة"، مضيفة أن إعلان الطوارئ سيؤدي إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.

وأشارت هوكول إلى أن الولاية أصبحت أكبر بؤرة ناشئة لنفشي الفيروس، وقالت: "أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بفيروس جدري القرود في هذا البلد من نصيب ولاية نيويورك، ونحن بحاجة إلى استخدام كل أداة في ترسانتنا عند الاستجابة".

وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.

وأعلنت سلطات مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا حالة الطوارئ أيضا، مشيرة إلى أن 261 شخصا تأكدت أو يحتمل إصابتهم بجدرى ‏القردة حتى يوم الأربعاء.‏

وحسب بيان هوكول، فإن حالة الطوارئ تسمح لموظفي خدمات الإسعاف والصيادلة والقابلات والأطباء والممرضات الممارسين المعتمدين بإعطاء اللقاحات.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن في الأيام المقبلة جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة.



وكانت إسبانيا أعلنت في وقت سابق وفاة أول مصاب بجدري القردة، اعتبرته وسائل الإعلام الإسبانية أول ضحية للمرض في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن 120 شخصا نقلوا إلى المستشفى حتى الآن مصابين بجدري القردة، وأضافت أن شخصا واحدا توفى.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، ووسائل إعلام أخرى إن تلك كانت أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في البلاد.



ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إن إسبانيا ظهرت فيها 4298 إصابة بالمرض، من بينها 3500 حالة تقرييا لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، كما كان من بين إجمالي المصابين 64 امرأة فقط.

ويعتقد الخبراء أن تفشي جدري القردة في أوروبا وأمريكا الشمالية بدأ من حفلين أقيما في بلجيكا وإسبانيا.

ويعد التفشي الحالي أكبر انتشار للفيروس، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة.

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في الفلبيناليابان تسجل ثاني حالة إصابة بجدري القردة في طوكيو

وقال بيفرلي هو، نائب المتحدث باسم الوزارة إن المصاب هو فلبيني يبلغ من العمر 31 عاما وصل إلى البلاد من رحلة خارجية في 19 يوليو، مشيرا إلى أن المصاب كان سافر مسبقا إلى دول بها حالات موثقة لجدري القردة.

وذكر أنه تم تأكيد إيجابية الحالة عبر فحوصات أجريت يوم أمس الخميس، وأن المصاب يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في المنزل، مبينا أنه تم تحديد عشرة مخالطين للمصاب.

وأضاف: "وزارة الصحة تؤكد للجميع أن أنظمة مراقبة الصحة العامة لدينا قادرة على اكتشاف وتأكيد حالات جدري القردة".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت الماضي أن تفشي فيروس جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.