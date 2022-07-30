شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إيقاف 78 شخصا بتهم الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالممكلة العربية السعودية (نزاهة) ، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3207 جولات رقابية، والتحقيق مع 116 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وفق "عكاظ".

وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 78 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات