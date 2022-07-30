شكرا لقرائتكم خبر عن «شئون الحرمين» تقيم معرض كسوة الكعبة بمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وكالة المعارض والمتاحف بالتعاون مع وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة معرضا ميدانيا بمشعر منى يختص بالكعبة المشرفة، ويهدف المعرض إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وإبراز جهود الدولة في عنايتها بالكعبة المشرفة وكسوتها.وفق "عكاظ".

ويتيح المعرض لحجاج بيت الله الحرام الاطلاع على تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة في جوانبها الأربعة وفهم الآيات المكتوبة عليها بخط الثلث عبر تحويلها لخط النسخ، كما يستعرض في جنباته مراحل كسوة الكعبة المشرفة وعددا من القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة وغيرها من الأمور التي تثري تجربة ضيوف الرحمن للمعرض عن الكسوة وتبرز جهود السعودية وقيادتها الرشيدة في خدمة الكعبة المشرفة وكسوتها.

كما يمكن المعرض الزوار والمعتمرين من المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أن المعرض يقام حالياً بالهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشعر منى مدة أيام التشريق.