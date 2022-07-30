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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب مؤسس مايكروسوفت، الملياردير بيل جيتس عن سعادته حين علم أن رياضته المفضلة، بيكل بول (Pickleball) أصبحت الرياضة الأسرع نموًا في أمريكا.

مؤسس مايكروسوفت الملياردير بيل جيتس يكشف عن رياضته المفضلة

وزادت شعبية لعبة بيكل بول، التي وصفها جيتس بأنها "مزيج من التنس وكرة الريشة وكرة الطاولة"، على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن جيتس كان يلعبها طوال حياته، كما في مدونته،وفق موقع فوربس.



ويرى جيتس أن ازدياد شعبية هذه الرياضة يعود جزئيًا إلى أن سهولة تعلمها وسهولة لعبها، حيث " صغار وكبار السن يمكنهم ممارسة هذه الرياضة التي تحتاج إلى شبكة ومضرب فقط".

ويقول جيتس إن لعبة بيكل بول "ممتعة للغاية"، مضيفًا أنه يلعبها مع الأصدقاء والعائلة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وغالبًا ما يكون ذلك في أشهر الصيف.



تقدر ثروة بيل جيتس بنحو 109.7 مليار دولار، مما يجعله خامس أغنى شخص في العالم. وتبلغ ثروة ميليندا فرينش غيتس 6 مليارات دولار.

واللعبة اخترعها، ثلاثة جيران في صيف عام 1965 ولاية واشنطن بهدف تسلية أطفالهم، وهم جويل بريتشارد (مشرع الولاية الذي انتخب لاحقًا نائب حاكم واشنطن)، وبارني ماكالوم وبيل بيل.

كان والد جيتس، صديقًا للثلاثة، وفي أواخر الستينيات، بنى ملعب بيكل بول في منزله في سياتل.

وفي مقابلة مع CNBC عام 2018، قالت ميليندا فرينش جيتس، زوجة بيل جيتس آنذاك، إنها وبيل، تم طلاقهما العام الماضي، "يلعبان لعبة غربية تسمى بيكل بول" في وقت فراغهما، حيث قام بيل بتعليمها اللعبة بعدما تعرف عليها بفترة قصيرة.

واشتهرت هذه الرياضة أكثر بعد انتهاء عمليات الإغلاق، وفي فبراير/شباط، أطلقت عليها جمعية Sports and Fitness Industry Association الأميركية لقب الرياضة الأسرع نموًا في البلاد للعام الثاني على التوالي.

وجدت المجموعة أن لعبة بيكل بول لديها 48.8 مليون لاعب على مستوى أمريكا بزيادة 40% عن العامين الماضيين.



انخفضت ثروة أغنى 10 مليارديرات في مجال التجزئة والتكنولوجيا بقيمة تقدر بنحو 26.2 مليار دولار في يوم واحد.

هذا الأسبوع كان حافلًا للشركات الكبرى؛ حيث أصدرت جوجل ومايكروسوفت ووول مارت تقاريرها المالية. وتلاحظ أن ارتفاع التضخم قد أثَّر في عادات الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات، وارتفاع معدل الفائدة، ومخاوف الركود، والحرب المستمرة في أوكرانيا، في الأسواق والتقارير المالية.



وانخفض سهم وول مارت بنسبة 10% تقريبًا في ساعات التداول ما بعد السوق يوم الإثنين، بعد أن خفضت شركة التجزئة توقعات أرباحها لبقية العام، بسبب مخاوف التضخم.

وظل محللو وول ستريت متفائلين بحذر بشأن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، على الرغم من تعرضهم لضربة شديدة هذا العام.

وسجلت شركة ألفابيت Alphabet الشركة الأم لجوجل (Google)، انخفاضًا بنسبة 13.6% في صافي الدخل في الربع الثاني، والذي لم يرق أيضًا إلى مستوى التوقعات مع تباطؤ نمو الإيرادات، وفقا لفوربس.

كما لم تحقق مايكروسوفت (Microsoft) توقعاتها المنخفضة في الربع الأخير المنتهي في يونيو/ حزيران 2022، وألقت باللوم على "سرعة تطور الاقتصاد الكلي وعناصر أخرى غير متوقعة".

ويُعد غواتام أداني، أغنى شخص في آسيا، من بين أكبر الرابحين اليوم، وفقًا لقائمة أثرياء فوربس اللحظية، حيث حقق 1.1 مليار دولار ليعزز مكانته كرابع أغنى شخص في العالم.

كما حقق المليارديران، مؤسس Trina Solar Logistics، جاو جيفان، والرئيس الفخري لشركة Kuehne + Nagel International AG، كلاوس مايكل كوهني، أرباحًا بقيمة 803 ملايين دولار و659 مليون دولار على التوالي.

وأضافت وريثة لوريال فرانسواز بيتنكور مايرز، التي لا تزال أغنى سيدة في العالم، 228 مليون دولار إلى صافي ثروتها البالغ 72.8 مليار دولار.

كما من المتوقع أن تصدر علامتها التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل نتائج نصف العام لعام 2022 في 28 يوليو/ تموز 2022.

وكان من بين أبرز الخاسرين أبناء العائلة الثرية والتون، روب وأليس وجيم، الذين شهدوا انخفاض ثرواتهم 3.6 مليار دولار، و3.7 مليار دولار، و3.7 مليار دولار على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤسس أمازون (Amazon) جيف بيزوس انخفاضا في صافي ثروته بنحو 6.3 مليار دولار، بينما تراجعت ثروة رئيس شركة تسلا (Tesla) إيلون ماسك 6.8 مليار دولار.



بلغ إجمالي خسارة أغنى 10 مليارديرات في مجال التكنولوجيا والتجزئة 26.2 مليار دولار في يوم واحد، وستصدر شركات Apple وFacebook وBoeing وKering وSpotify وShopify وAmazon تقاريرها المالية هذا الأسبوع.

وفيما يلي نظرة سريعة على أغنى 10 مليارديرات في مجالات تجارة التجزئة والتكنولوجيا، الذين شهدوا انخفاضًا كبيرًا في ثروتهم في يوم واحد، وفقًا لتقديرات فوربس في 26 يوليو/ تموز 2022، وفقا لبيانات فوربس.

1.برنارد أرنو والعائلة

سجل صافي ثروة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو والعائلة، نحو 154.6 مليار دولار، بانخفاض 3 مليارات دولار، بنسبة 1.89%، ومصدر ثروة برنار مجموعة LVMH.

2. جيف بيزوس

تراجع صافي صافي ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون، إلى 140.5 مليار دولار، بانخفاض 6.3 مليار دولار، بنسبة 4.30%.

3. بيل جيتس

وسجل صافي ثروة الملياردير الأمريكي بيل جتس مؤسس مايكروسوفت، نحو 103.9 مليار دولار، بتراجع 1.1 مليار دولار، بنسبة 1.06%.

4. لاري إليسون

بلغ صافي ثروة الملياردير الأمريكي لاري إليسون مؤسس أوراكل، نحو 101.7 مليار دولار، بهبوط 1.3 مليار دولار، بنسبة 1.29%.

5. لاري بايج

وسجل صافي ثروة الملياردير الأمريكي لاري بايج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، نحو 91.2 مليار دولار، بتراجع 2.1 مليار دولار، بنسبة 2.21%.

6. سيرجي برين

كما سجلت صافي ثروة سيرجي برين، نحو 87.8 مليار دولار، بهبوط 2 مليار دولار، بنسبة 2.18%.

7. ستيف بالمر

هبطت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014، إلى 83.9 مليار دولار، بخسارة 1.8 مليار دولار، بنسبة 2.15%.

8. أمانسيو أورتيجا

تراجعت ثروة الملياردير الإسباني أمانسيو اورتيجا، مؤسس زارا وإنديتيكس إلى 59.7 مليار دولار، بخسارة 1.2 مليار دولار، بنسبة 2.04%.

9. جيم والتون

هبطت ثروة الملياردير الأمريكي جيم والتون، الابن الأصغر لسام والتون، مؤسس أكبر محل للبيع بالتجزئة في العالم، أسواق وول مارت، إلى 58.8 مليار دولار، بخسارة 3.7 مليار دولار، بنسبة 5.89%.

10. أليس والتون

تراجعت ثروة المليارديرة الأمريكية أليس والتون، ابنة مؤسس شركة وول مارت سام والتون، إلى 58 مليار دولار، بهبوط 3.7 مليار دولار، بنسبة 5.93%.