شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن إصابة 60 شخصا فى مظاهرات المنطقة الخضراء ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن استقبال 60 إصابة من المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وأكد الكاظمي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".

هذا وقد وأعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات مع الشرطة العراقية بعد محاولات اقتحام المنطقة الخضراء، وبتجدد التظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب جسر الجمهورية للمطالبة بالإصلاح.

وتوافد المتظاهرون على ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن متظاهرين يعبرون الحواجز الخرسانية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، احتجاجا على سوء الأحوال بالبلاد، وكذلك للمطالبة بالإصلاح.