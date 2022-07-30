شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة على مدخل مدينة درعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت عبوة ناسفة اليوم السبت بسيارة مدنية عند دوار خربة غزالة على مدخل مدينة درعا الشمالي الشرقي المؤدي للاتوستراد الدولي دمشق-درعا، دون أن تخلف ضحايا.

وذكر مصدر في فوج إطفاء درعا أن سيارات الفوج هرعت إلى موقع التفجير مباشرة وعملت على إخماد النيران المشتعلة بالسيارة من نوع "كيا ريو" بيضاء اللون.

من جهته قال مصدر في مشفى درعا الوطني إن سيارات الإسعاف توجهت مباشرة للمكان، مبينا أنه ليست هناك إصابات إثر الانفجار والأضرار مادية.