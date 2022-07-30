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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال الأشهر الماضية أشارت التوقعات إلى أن شركة الهواوي الصينية لن تقدم سلسلة هواتف Mate، بسبب العقوبات الأمريكية.

وهواوي أكبر مورد لتجهيزات شبكات الاتصال وإحدى الشركات الرائدة على صعيد إنتاج الهواتف الذكية، إلا أنها تمر بمرحلة صعبة منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 حملة لاحتواء الشركة وتم فرض عقوبات عليها أثرت تدريجيا على أرباحها الصافية.

شركة الهواوي الصينية لن تقدم سلسلة هواتف Mate ( الأسباب)

ورغم تعرض خارطة طريق Huawei إلى حالة من الفوضى بسبب العقوبات التجارية الأمريكية، إلا أنها لم تستسلم، وأعلنت أن سلسلة جديدة من هواتف Mate قادمة في نهاية المطاف، رغم شائعات عدة أكدت عدم حدوث ذلك، وفقا لـ "gsmarena".

ستعيد Huawei سلسلة هواتف Mate في سبتمبر/أيلول المقبل، من خلال أجهزة Mate 50 والتي ستقدم مع نظام التشغيل HarmonyOS 3.0، وستأتي بمجموعة شرائح جديدة Aito M5 EV أو Aito M7.

ستضم سلسلة هواتف الجديدة Mate 50 وMate 50 Pro وMate 50 RS، سيتم تشغيل الهواتف بواسطة معالج Kirin 9000S الجديد، وتقول التسريبات أن الشريحة ستبقى 4G فقط.

وسيكون هناك بعض الفروق بين Mate 50 وPro، ويحتوي الطراز الأساسي على كاميرا مثقبة، بينما يتميز طراز Pro بمسح الوجه.

ستصدر Huawei نظام Harmony OS 3.0 الجديد جنبًا إلى جنب مع Mate 50. تقول الشائعات أنه سيكون هناك بعض التحسينات في التصوير تسمى XMAGE.

واحتلت هواوي الصينية المركز العاشر ضمن قائمة الشركات الأعلى مبيعا للهواتف الذكية، بإجمالي مبيعات في الربع الثاني من 2022 بلغت نحو 6.4 مليون هاتف،وفقا لأبحاث (Omdia)،

في مايو/أيار من العام الماضي، عاش العالم أيامًا من الهلع عندما تصدّرت شاشات القنوات الفضائية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن صاروخ صيني تائه يحوم حول الأرض.

ما أثار الهلع وقتذاك هو الإعلان عن أن الصاروخ "لونج مارش 5 بي" خارج عن السيطرة وغير مُتحكَم في سقوطه.



وانتهى مسلسل الرعب عندما أعلنت سلطات الفضاء الصينية، يوم 9 مايو/أيار 2021، عن سقوط بقايا الصاروخ في المحيط الهندي، في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 شمالًا، كما دُمِّرت معظم مكوناته فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وأشارت الإحداثيات إلى سقوط الصاروخ في منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

وخلال الأيام القليلة الماضية تجدد الهلع عندما انطلق الصاروخ "لونج مارش 5 بي" من قاعدة "وينتشانج" الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان الاستوائية الإثنين 25 يوليو/تموز 2022، إذ إن هذا الصاروخ أيضًا خارج عن السيطرة.

وحمل الصاروخ إلى محطة الفضاء الصينية وحدة المختبر العلمي "وينتيان".

وتوقع مركز الفلك الدولي أن تسقط بقايا الصاروخ على الأرض يوم السبت 30 يوليو، وذلك في الساعة 12:48 بتوقيت جرينتش بهامش خطأ 11 ساعة بالزيادة أو النقص، لافتا إلى أنه يدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كم في الساعة ويبلغ طوله 33 مترًا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنًا تقريبًا.

وأشار إلى أن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، لكن ما يميّز هذا السقوط أنه قطعة أكبر من المعدل المعتاد.

من جهتها، كشفت قيادة الفضاء الأمريكية أنها تتعقب مسار بقايا الصاروخ لحظة بلحظة، فيما يتتبع سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر في الجيش الأمريكي عمليات الدخول إلى الأرض.

وتتعرض الصين لانتقادات تدور حول "عدم المسؤولية" فيما يتعلّق بالتخلص من الحطام الفضائي بصورة آمنة.

ويخشى العالم راهنًا سقوط الصاروخ الجديد في منطقة مأهولة بالسكان ما قد يسبب خسائر كبيرة في الأرواح.