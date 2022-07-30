شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصة تويتر تختبر ميزة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تختبر منصة Twitter للتواصل الاجتماعي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرفاق وسائط بتنسيقات متعددة بتغريدة واحدة.

منصة تويتر تختبر ميزة جديدة

الميزة الجديدة من منصة تويتر تتيح للمستخدم إضافة صورة وفيديو وGIF إلى تغريدة واحدة.



ويعرف عن تويتر أنها دعمت حتى الآن وجود نوع واحد فقط من الوسائط المرفقة، حيث يمكن إرفاق 4 صور مثلا، ولم تكن هناك طريقة لإرفاق أكثر من مقطع فيديو واحد أو ملف GIF أو مزجها مع الصور.

مع هذا التحديث، لا يزال الحد الأقصى لأربعة أشكال من الوسائط موجودا ولكن يمكن الآن الحصول على أي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF داخل تلك الفتحات الأربع.



وقالت شركة Twitter، "نحن نختبر ميزة جديدة مع حسابات محددة لفترة محدودة تسمح للأشخاص بمزج ما يصل إلى 4 أصول وسائط في تغريدة واحدة، بعض النظر عن التنسيق".

وأضافت "نرى أن الأشخاص يجرون المزيد من المحادثات المرئية على Twitter ويستخدمون الصور وGIFS ومقاطع الفيديو لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة، ومن خلال هذا الاختبار، نأمل في معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة هذه للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعًا على Twitter بما يتجاوز 280 حرفًا"، وفقا لـ "gsmarena".

وكما هو معتاد في اختبارات Twitte، ستكون الميزة متاحة فقط لحسابات مختارة في مناطق محددة، ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد طرح الميزة للجميع.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعلن في أبريل/نيسان نيته شراء شبكة التواصل الاجتماعي بسعر 44 مليار دولار لكنه أكد مطلع يوليو/تموز أنه وضع حدا للاتفاق بحجة أن الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو قد تكون كذبت حول نسبة الحسابات الآلية والرسائل التطفلية على المنصة.

ورفعت تويتر شكوى في 12 يوليو/تموز أمام محكمة في ديلاوير في جنوب شرق الولايات المتحدة لإرغام أغنى أغنياء في العالم على الالتزام بالشراء.

وتسعى شبكة التواصل الاجتماعي إلى دفع ماسك إلى احترام اتفاق الشراء أو الحصول على تعويضات على فسخه تقدر بمليار دولار.

وكان ماسك تعهد شراء سهم تويتر بسعر 54،20 دولارا.

إلا أن التراجع العام في الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة وانهيار عائدات الاعلانات في شبكة التواصل الاجتماعي هذه والانتقادات العلنية التي طالت ماسك أدت إلى تراجع كبير في سعر السهم ليصل إلى حدود 32 دولارا في 11 يوليو/تموز عشية التقدم بالشكوى ضد ماسك. وتم التداول بسهم تويتر الجمعة بسعر 41.61 دولار.

رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة تويتر مصعدا معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.

ولم تتوافر الوثيقة المؤلفة من 164 صفحة على الرغم من أنه بموجب قواعد المحكمة يمكن نشر نسخة منقحة للناس قريبا.



كانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس شركة سبيس إكس إنه انسحب من الصفقة في الثامن من يوليو/تموز وأنحى باللائمة على شركة تويتر لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.



وأقامت تويتر دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه، وقالت إن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد، وارتفعت أسهم الشركة 1.4 في المئة في التعاملات الصباحية الجمعة إلى 41.45 دولار.

وأحالت كاثلين ماكورميك قاضية محكمة ديلاوير القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.

وأنحت تويتر باللوم في تراجع الإيرادات والتسبب في فوضى داخل الشركة على تلك المعركة القضائية.

ووافق الجانبان بشكل أساسي على إجراء محاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول ولكنهما مختلفان بشأن حدود ما يتم الكشف عنه أو إمكانية الحصول على الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.

واتهم ماسك تويتر هذا الأسبوع بالتلكؤ في الاستجابة لطلباته للكشف بيانات، واتهمته تويتر بالسعي للحصول على قدر كبير من البيانات التي لا علاقة لها بالمسألة الرئيسية في القضية، وهي ما إذا كان ماسك قد انتهك عقد الصفقة.