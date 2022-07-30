شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يتجاوزون الحواجز الخرسانية المؤدية إلى المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عراقية، إن متظاهرون يعبرون الحواجز الخرسانية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، احتجاجا على سوء الأحوال بالبلاد، وكذلك للمطالبة بالإصلاح.

وبالأمس باشرت القوات الأمنية بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك تحسبا من وقوع أي طارئ بإغلاقها بالصبات الكونكريتية".

ومن جانبه هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جميع العراقيين والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري، فيما دعا إلى التحلي بالحكمة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "نحمل أصدق التبريكات لجميع العراقيين، والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري بما تحتوي من رسالة للإنسانية انطوت على قيم التسامح والسلام للبشرية".

وأضاف: "وفي بداية شهر محرم الحرام نذكّر الجميع بقدسية الشهر، وندعو إلى التحلي بالحكمة مبتهلين إلى الله أن يديم علينا نعمة المحبة والاستقرار".