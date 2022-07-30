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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجد فريق من الباحثين أن مركبا نشطا بيولوجيا موجودا في الفراولة يُسمى بيلارغونيدين، قد يكون مرتبطا بعدد أقل من تشابك تاو الليفي العصبي في الدماغ.

باحثون يكشفون أن الفراولة قد تمنع مرض ألزهايمر

ويعرف تشابك تاو بأنه أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر، والذي ينتج عن تغيرات غير طبيعية في بروتينات تاو التي تتراكم في الدماغ.

ونُشرت الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من المركز الطبي لجامعة راش الأمريكية، في مجلة Alzheimer's Disease في 19 يوليو.

وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة جولي شنايدر، أستاذة مشاركة وأخصائية أمراض الأعصاب في مركز راش ألزهايمر في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو: "نشك في أن الخصائص المضادة للالتهابات لبيلارغونيدين (pelargonidin) قد يقلل من التهاب الأعصاب بشكل عام، ما قد يقلل من إنتاج السيتوكين".

والسيتوكينات هي بروتينات تنتجها الخلايا ويمكن أن تنظم الاستجابات الالتهابية المختلفة. ووقع ربط التهاب الدماغ بأمراض ألزهايمر مثل اللويحات والتشابك. وتشير البيانات إلى أن بيلارغونيدين قد يحمي الدماغ المتقدم في السن من الإصابة بمرض ألزهايمر.

ومن بين أنواع التوتيات، تعد الفراولة المصدر الأكثر وفرة للبلارغونيدين.

وقالت بوغا أغاروال، مؤلفة الدراسة المشاركة وعالمة الأوبئة التغذوية في مركز راش ألزهايمر، المركز الطبي بجامعة راش: "بينما يجب فحص البيلاغونيدين بشكل أكبر لدوره في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، فإن هذا يعطي تغييرا بسيطا يمكن لأي شخص إجراؤه في نظامهم الغذائي".

ونظر الباحثون في البيانات التي حصلوا عليها من دراسة جارية طويلة المدى، بدأت في عام 1997.

وكان هناك ما مجموعه 575 مشاركا متوفى مع معلومات غذائية كاملة أثناء المتابعة وتشريح أدمغة الجثث التي كان متوسط ​​عمر وفاتها 91.3 سنة.

وكان ما مجموعه 452 شخصا غير حاملين للجين APOE 4 وما مجموعه 120 مشاركا مع APOE 4، وهو أقوى جين عامل خطر وراثي لمرض ألزهايمر.

ووقع تقييم المشاركين حول النظام الغذائي باستخدام استبيان تكرار الطعام لمدة تصل إلى ما يقارب 20 عاما من المتابعة قبل الوفاة والتقييم المرضي العصبي المعياري بعد الوفاة.

وخلال فترة الدراسة، تلقى كل شخص اختبارا قياسيا سنويا للقدرة المعرفية في خمسة مجالات: الذاكرة العرضية، والذاكرة العاملة، والذاكرة الدلالية، والقدرة الإبصارية المكانية، والسرعة الإدراكية.

وتشمل الدراسة ​​الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر، والذين كانوا يقيمون في أكثر من 40 مجتمعا للتقاعد ووحدات سكنية عامة لكبار السن عبر شمال إلينوي.

وكان معظم الذين التحقوا بالمدارس من البيض دون الخرف المعروف، واتفق جميع المشاركين على الخضوع للتقييمات السريرية السنوية أثناء حياتهم وتشريح أدمغتهم بعد الوفاة. وكانت النتائج هي نفسها بعد تعديل الباحثين لعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على مهارات الذاكرة والتفكير، مثل التعليم، وحالة APOE 4، وفيتامين E، وفيتامين C.



وقالت أغاروال: "لم نلاحظ نفس التأثير على الأشخاص الذين لديهم جين APOE 4 المرتبط بمرض ألزهايمر، ولكن قد يكون ذلك بسبب حجم عينة أصغر من الأفراد في هذه الدراسة الذين لديهم الجين".

وتابعت: "كانت الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم دور التغذية في مرض ألزهايمر، ولكن هذه الدراسة تعطينا الأمل في كيف يمكن لمكونات غذائية معينة مثل التوتيات أن تساعد في صحة الدماغ".



أظهرت دراسة جديدة أن الأنشطة البدنية والعقلية، مثل الأعمال المنزلية وممارسة الرياضة وزيارة العائلة والأصدقاء، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

ووفقا للدراسة المنُشورة في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب Neurology، نظر الباحثون في آثار هذه الأنشطة، وكذلك الأنشطة العقلية واستخدام الأجهزة الإلكترونية لدى كل من الأشخاص الذين يعانون من مخاطر وراثية أعلى للخرف أو لا يعانون منها.

وكشفت النتائج أن القيام بالأعمال المنزلية يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%.

والأشخاص الذين شاركوا بشكل كبير في أنماط النشاط، بما في ذلك التمارين المتكررة والزيارات اليومية للعائلة والأصدقاء، لديهم مخاطر أقل بنسبة 35% و15% على التوالي، مقارنة بالأشخاص الأقل مشاركة.

ووجد الباحثون أن الارتباطات كانت موجودة حتى في الأشخاص المعرضين لخطر وراثي للخرف، ما يشير إلى أن الأنشطة قد تكون تدخلات فعالة في الوقاية من الخرف.

وقال مؤلف الدراسة هوان سونغ من جامعة سيتشوان في الصين: "وجدت دراستنا أن التمارين الرياضية والأعمال المنزلية والزيارات الاجتماعية مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من الخرف".

وتضمنت 501376 شخصا من قاعدة بيانات بريطانية من دون خرف بمتوسط ​​عمر 56 عاما، ملأوا استبيانات في بداية الدراسة، بما في ذلك استبيان عن الأنشطة البدنية، وسُئلوا عن عدد المرات التي شاركوا فيها في أنشطة مثل صعود الدرج والمشي والمشاركة في الرياضات الشاقة.

وسُئلوا أيضا عن الأعمال المنزلية والأنشطة المتعلقة بالعمل ونوع وسائل النقل التي يستخدمونها، بما في ذلك المشي أو ركوب الدراجات إلى العمل.

كما ملأوا استبيانا آخر سألوا فيه عن أنشطتهم العقلية، ومستوى تعليمهم، وما إذا كانوا يحضرون فصول تعليم الكبار، وكم مرة يزورون الأصدقاء والعائلة، ويزورون الحانات أو النوادي الاجتماعية أو المجموعات الدينية، وكم مرة يستخدمون الأجهزة الإلكترونية مثل ممارسة ألعاب الكمبيوتر، ومشاهدة التلفزيون والتحدث على الهاتف.

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ المشاركون عما إذا كان أفراد الأسرة المباشرون مصابين بالخرف، ما يساعد الباحثين على تحديد المخاطر الجينية لمرض ألزهايمر.

ووقعت متابعة المشاركين في الدراسة لمدة 11 عاما في المتوسط ​​وفي نهاية الدراسة، أصيب 5185 بالخرف.

ووجد الباحثون أن معظم الأنشطة البدنية والعقلية التي وقعت دراستها أظهرت روابط لخطر الإصابة بالخرف.

وقالت الدكتورة سارة إيماريسيو، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة: "أدمغتنا معقدة بشكل لا يصدق، وهي مسؤولة عن ذاكرتنا، بالإضافة إلى ما نفكر فيه ونشعر به ونفعله. إن الحفاظ على صحة أدمغتنا مع تقدمنا ​​في العمر يمكن أن يساعد في درء أمراض مثل مرض ألزهايمر، الذي يهاجم خلايا الدماغ جسديا، ويمزق جوهر هويتنا. ونحن نعلم أن النشاط البدني والاجتماعي يمكن أن يساعدنا على الشعور بالسعادة والصحة والإيجابية بشكل عام".

وتابعت الدكتورة إيماريسيو: "تضيف هذه الدراسة المبلغ عنها ذاتيا إلى الدليل على أن العثور على شيء يمكنك الالتزام به ويبقيك نشطا بدنيا واجتماعيا من المرجح أن يكون له أكبر فائدة لصحتك، بدلا من النشاط نفسه. ووجد الباحثون أنه حتى الأشخاص الذين لديهم مخاطر جينية عالية للإصابة بمرض ألزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف، يمكن أن يستفيدوا من الحفاظ على النشاط البدني".