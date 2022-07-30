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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية مساء أمس الجمعة بسبب استمرار انتشار جدري القردة.

بسبب جدري القردة.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك



يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مفوض ولاية نيويورك للصحة أن جدري القردة يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة".

وقالت هوكول في بيان لها "أعلن حالة الطوارئ في الولاية لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة"، مضيفة أن إعلان الطوارئ سيؤدي إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.

وأشارت هوكول إلى أن الولاية أصبحت أكبر بؤرة ناشئة لنفشي الفيروس، وقالت: "أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بفيروس جدري القرود في هذا البلد من نصيب ولاية نيويورك، ونحن بحاجة إلى استخدام كل أداة في ترسانتنا عند الاستجابة".

وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.

وأعلنت سلطات مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا حالة الطوارئ أيضا، مشيرة إلى أن 261 شخصا تأكدت أو يحتمل إصابتهم بجدرى ‏القردة حتى يوم الأربعاء.‏

وحسب بيان هوكول، فإن حالة الطوارئ تسمح لموظفي خدمات الإسعاف والصيادلة والقابلات والأطباء والممرضات الممارسين المعتمدين بإعطاء اللقاحات.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن في الأيام المقبلة جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة.

أعلنت إسبانيا وفاة أول مصاب بجدري القردة، اعتبرته وسائل الإعلام الإسبانية أول ضحية للمرض في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن 120 شخصا نقلوا إلى المستشفى حتى الآن مصابين بجدري القردة، وأضافت أن شخصا واحدا توفى.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، ووسائل إعلام أخرى إن تلك كانت أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في البلاد.



ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إن إسبانيا ظهرت فيها 4298 إصابة بالمرض، من بينها 3500 حالة تقرييا لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، كما كان من بين إجمالي المصابين 64 امرأة فقط.

ويعتقد الخبراء أن تفشي جدري القردة في أوروبا وأمريكا الشمالية بدأ من حفلين أقيما في بلجيكا وإسبانيا.

ويعد التفشي الحالي أكبر انتشار للفيروس، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.



أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية أن جدري القردة يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة" بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت مفوضة الصحة بولاية نيويورك، ماري.ت. باسيت، في بيان نشر على موقع وزارة الصحة بالولاية: "استنادا إلى الانتشار المستمر للفيروس، الذي زاد بسرعة وأثر في المقام الأول على السكان الذين تم تحديدهم على أنهم رجال يمارسون الجنس مع رجال، والحاجة إلى لقاحات الحكومة المحلية، فقد أعلنت أنا أن جدري القرود يمثل تهديدا فوريا للصحة العامة في جميع أنحاء الولاية نيويورك".

ولفتت المسرولة الصحية الأمريكية المحلية إلى أن هذا يعني أن الإدارات الصحية المحلية المشاركة في أنشطة الاستجابة والوقاية ستكون قادرة على الحصول على تعويض إضافي من الولاية بعد استخدام مصادر التمويل الفيدرالية والمحلية الأخرى للحد من انتشار الفيروس بين سكان الولاية.

وكانت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ بالعلاقة مع انتشار مرض جدري القردة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أن انتشار جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنها أشارت إلى أن تفشي المرض يشكل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا. في الوقت نفسه، لا توصي منظمة الصحة العالمية البلدان بإجراء التطعيم الشامل ضد جدري القردة وليس لديها بيانات حتى الآن حول مدى فعالية اللقاحات الموجودة ضد هذا المرض.

ويعد جدري القردة عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر. وعادة ما تكون حالة المرض خفيفة ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض الآخر.

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. وقد يظهر طفح جلدي، وغالبا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، امس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة.

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في الفلبيناليابان تسجل ثاني حالة إصابة بجدري القردة في طوكيو

وقال بيفرلي هو، نائب المتحدث باسم الوزارة إن المصاب هو فلبيني يبلغ من العمر 31 عاما وصل إلى البلاد من رحلة خارجية في 19 يوليو، مشيرا إلى أن المصاب كان سافر مسبقا إلى دول بها حالات موثقة لجدري القردة.

وذكر أنه تم تأكيد إيجابية الحالة عبر فحوصات أجريت يوم أمس الخميس، وأن المصاب يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في المنزل، مبينا أنه تم تحديد عشرة مخالطين للمصاب.

وأضاف: "وزارة الصحة تؤكد للجميع أن أنظمة مراقبة الصحة العامة لدينا قادرة على اكتشاف وتأكيد حالات جدري القردة".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت الماضي أن تفشي فيروس جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.