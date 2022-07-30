شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السجن 8 سنوات.. شاكيرا تواجه مصيرها المجهول في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت النيابة العامة في برشلونة (شمال شرق إسبانيا)، الجمعة، أنها ستطلب السجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة شاكيرا.

وأعلنت النجمة الكولومبية المتهمة بالتهرب الضريبي رفضها عقد اتفاق، وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وفي لائحة الاتهام، أشارت النيابة العامة كذلك إلى أنها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14،5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا، وعلى القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

وتؤكد شاكيرا براءتها من أي عملية تهرب ضريبي، وأعلنت الأربعاء الماضي رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا بأن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علمًا أن قرار إحالة النجمة، البالغة من العمر 45 عاما، رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.

ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه الأربعاء استنكارها "الانتهاك التام" لحقوقها و"الأساليب التعسفية" التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية "واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق".



وتواجه شاكيرا اتهاما بالتقاعس عن دفع ضريبة دخل قيمتها 14.5 مليون يورو (14.7 مليون دولار) في الفترة بين 2012 و2014، وهي الفترة التي يقول ممثلوها إنها لم تكن تقيم فيها بإسبانيا.



وتقول شاكيرا (45 عاما)، التي تحمل لقب "ملكة الموسيقى اللاتينية" إنها انتقلت إلى برشلونة في عام 2015 حيث أقامت مع مدافع نادي برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه الذي انفصلت عنه مؤخرا ولديها منه طفلان.

بيكيه وشاكيرا

وتضيف شاكيرا أنه على الرغم من أن فريقها القانوني لم يوافق على الدين المزعوم، إلا أنها دفعت 17.2 مليون دولار، وهو المبلغ الذي زعم مكتب الضرائب الإسباني أنها مدينة له به، لذلك لم يكن عليها ديون مستحقة للسلطات الضريبية لسنوات عديدة.

ولا يزال يتعين على المحكمة إحالة شاكيرا رسميا إلى المحاكمة وتحديد موعد الجلسات.