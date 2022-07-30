شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والسنغال تنظمان دوريات على الحدود المشتركة لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجيش الموريتانى دوريات مشتركة مع نظيره السنغالي؛ لمكافحة الإرهاب وأنواع التهريب والهجرة غير الشرعية على الحدود المشتركة.

وذكرت القوات المسلحة الموريتانية، فى بيان الجمعة، أن مشاة البحرية الموريتانية نظمت دوريات مشتركة مع القوات البحرية السنغالية على الحدود بين البلدين، خلال اليومين الماضيين؛ تجسيدا لتوصيات اللجنة المشتركة، فى يناير الماضي.

وأضافت القوات المسلحة أن هدف الدوريات هو "تمشيط منطقة الضفتين وتفتيش النقاط المشبوهة والمعابر غير الرسمية".

وأشارت إلى أن الدوريات تجسد التعاون والتنسيق الأمنى المشترك وحسن الجوار، وأنها لقيت استحسانا شعبيا فى إطار بسط الأمن فى منطقة الحدود المشتركة.

وأكدت أن الدوريات "تسعى أيضا إلى تحسيس المواطنين بضرورة توخى الحذر والإبلاغ عن أى نشاط مشبوه أو غير قانوني".

ويفصل نهر بطول سبعمائة كيلو متر بين موريتانيا والسنغال، ويستعد البلدان لبدء تصدير الغاز من حقل مشترك العام القادم، يتوقع المراقبون أن يغير مجرى اقتصادهما وسط تفاؤل كبير بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.