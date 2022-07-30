شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستضيف الملتقى الدولى حول نضال المرأة وسياسات تمكينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الجزائر السبت أعمال الملتقى الدولي حول نضال المرأة وسياسات تمكينها، وخاصة "نضال المرأة الجزائرية، من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير"، والذي سيعقد تحت شعار :"المرأة.. نضال، تميز وإبداع"، بمشاركة دولية من قبل عدد من الوزراء المكلفين بالتضامن وقضايا المرأة في عدد من البلدان، وكذلك خبراء دوليين وناشطين في هذا المجال.