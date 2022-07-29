شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب القمع الأسري.. رجل إطفاء فرنسي يتسبب فى إشعال حرائق جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وأثارت قضية الرجل الذي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ "رجل الإطفاء المهووس بالحرائق" اهتمامًا شديدًا بفرنسا

افادت السلطات الفرنسية، بمسؤولية رجل إطفاء فرنسي من جنوب البلاد عن سلسلة من حرائق الغابات في منطقة هيرولت

وقال ممثلو الادعاء في المنطقة إن الرجل، وهو رجل إطفاء فرنسي متطوع من منطقة هيرولت، اعتقل يوم الأربعاء.

القمع الأسري تسبب فى تحول رجل الإطفاء لمهووس

وأثارت قضية الرجل الذي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ "رجل الإطفاء المهووس بالحرائق" اهتمامًا شديدًا بفرنسا، التي صدمتها حرائق الغابات خلال موجة الحر الأسبوع الماضي التي أجبرت على إجلاء آلاف الأشخاص.



وقال المدعي العام في مونبلييه فابريس بيلارجنت في بيان إن الرجل اعترف بإشعال النيران بولاعة في 26 مايو و21 يوليو ومؤخرا في ليلة 26-27 يوليو.

قال بيلارجنت: "عند سؤاله عن دافعه، أعلن أنه فعل ذلك من أجل استفزاز تدخل رجال الإطفاء لإنقاذه من بيئة أسرية قمعية وبسبب الإثارة التي تسببت به هذه التدخلات".

وقال المدعي العام: "لقد أطلق عليها الأدرينالين - هذه كلماته الخاصة". "قال أيضًا إنه بحاجة إلى الاعتراف الاجتماعي".

الرجل في الثلاثينيات من عمره ولكن لم يتم تسميته، يعمل بدوام كامل كحراج، مع منع الحرائق كأحد مسؤولياته الأساسية.

و اعتقل رجال الدرك الفرنسيون، المتهم في حالة تلبس، بعد إشعال أربع حرائق في إقليم سان جان دي لا-بلاكيير، واعترف رجل الإطفاء المتطوع في الساعات الأخيرة، خلال ساعات من شرطته. عهدة في لواء البحوث لوديف.

وقالت محامية رجل الإطفاء الفرنسي، ماري بار، لتلفزيون بي إف إم إن الرجل أثناء استجوابه "عبر عن أسفه الشديد وقبل كل شيء شعور قوي بالخزي".

وأكدت أنه تم احتجازه من قبل قاضي التحقيق قبل المحاكمة.

واعتذر لرجال الإطفاء الذين يعمل معهم لأنه يسميهم عائلته الكبيرة. قالت: "هذا شخص مخلص جدًا لعمله".

"يجد صعوبة في الشرح. بطريقة يشعر بالارتياح لاعتقاله. يفسر ذلك على أنه إدمان ".

وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا وغرامة قدرها 150 ألف يورو (125 ألف جنيه إسترليني).

وقال العقيد لواء الإطفاء السابق لودوفيك بينجاناود: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يكون داخل المنظمة هذا النوع من الأفراد"، مضيفًا أنه من بين 200000 من رجال الإطفاء المتطوعين في فرنسا، كان هناك فقط "بعض المرضى" المدمنين على الحرائق.