شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد حملة واسعة لاستعادة آثارها.. المكسيك تستعيد منحوتات قديمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القنصلية المكسيكية تستقبل عشرات الأعمال الفنية الصغيرة وسط حركة عالمية لإعادة العناصر الأصلية إلى الوطن

تعود المنحوتات القديمة الصغيرة التي كانت تجمع الغبار في صندوق تخزين إلى المكسيك، حيث تجتم مرة اخري مع هوية مجتمعات السكان الأصليين.



واحتفلت مؤسسة متحف البوكيرك بإعادة عشرات المنحوتات في حفل يوم الأربعاء. قبلت القنصلية المحلية للمكسيك منحوتات أولمك من الحجر الأخضر، وهي شخصية من مدينة زاكاتيكاس، وأوعية مدفونة مع المقابر والتماثيل الطينية الأخرى التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

منظمات مكسيكية وراء دعوات استرداد القطع الاثرية

وجاء هذا الحدث في الوقت الذي دفعت فيه منظمات المجتمعات الأصلية والأفريقية للمتاحف والجامعات والمؤسسات الأخرى لإعادة العناصر التي تعد جزءًا مهمًا من ثقافاتهم وتاريخهم.

قال أندرو رودجرز، رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي، إن إعادة المنحوتات، التي ظلت في المخزن لمدة 15 عامًا، كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. وافق مجلس إدارة المؤسسة. لكن كان لدى البعض خارج مؤسستهم فكرة مختلفة.



وقال رودجرز "لقد قابلنا شخصين اقترحوا" أوه، عليك فقط بيع هذه "..." قد لا تساوي الكثير، لذا احتفظ بهم فقط "، أو" المكسيك لا تهتم حقًا بهذا النوع من الأشياء، " المكسيك، مع ذلك، تهتم كثيرا.

وقالت "نورما أنج سانشيز" قنصل المكسيك في بيان "نحن نقدر ونقدر الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة متحف البوكيرك لإعادة هذه القطع الأثرية طواعية إلى الأمة المكسيكية". "إنها عناصر مهمة للذاكرة والهوية لمجتمعاتنا الأصلية، ونحن سعداء لاستعادتها."

وأكد “نورما أنج سانشيز” قنصل المكسيك في بيان "نحن نقدر ونقدر الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة متحف البوكيرك لإعادة هذه القطع الأثرية طواعية إلى الأمة المكسيكية". "إنها عناصر مهمة للذاكرة والهوية لمجتمعاتنا الأصلية، ونحن سعداء لاستعادتها.

وبدأت الجهود المبذولة للبحث في أصول القطع الأثرية منذ أكثر من خمسة أشهر عندما تم اكتشافها وهي جالسة في صندوق في المخزن. حصل مساعد رودجرز على استمارة التقييم الأصلية عندما قدمها أحد المانحين في عام 2007.



وقال رودجرز: "على الفور بدأت أجراس الإنذار تدق في رؤوسنا" عندما رأوا ملصق "ما قبل كولومبيان".

ولعب رودجرز مخبر الإنترنت، وجد التاجر الأصلي. لا تزال امرأة من نيويورك في التسعينيات من عمرها تمتلك بطاقات الملاحظات الأصلية من بيع العناصر إلى المتبرعين في عام 1985. وقالت إنها إما تم شراؤها على جانب طريق في المكسيك أو من تجار في نيو إنجلاند.

وقال رودجرز "لا أعتقد أن أي شخص لديه نكات. أعتقد فقط أنه لم يكن هناك الكثير من الوضوح أو الكثير من الشفافية في هذا النوع من الممارسة قبل 30، 40، 50 عامًا، "

وقام علماء الآثار بالمتحف في جامعة نيو مكسيكو وجامعة إيموري في أتلانتا بتوثيق الأشياء قبل التحدث مع القنصلية المكسيكية المحلية.