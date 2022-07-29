شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: وضع أكاليل من الزهور على أضرحة قادة القوات الراحلين بمناسبة عيد الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وفود عسكرية لبنانية بوضع أكاليل من الزهور، اليوم الجمعة، باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، على أضرحة قادة الجيش السابقين الراحلين وذلك بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يوافق الأول من شهر أغسطس من كل عام.

وتم وضع أكليل من الزهور على قبر اللواء فؤاد شهاب الذي تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 1958 وحتى عام 1964 في بلدة غزير، كما تم وضع أكليل من الزهور على قبر اللواء عادل شهاب في منطقة رأس النبع والعماد إميل البستاني في بلدة حارة صخر وعدد من القادة السابقين.

ويحتفل الجيش اللبناني يوم الاثنين المقبل بعيده السابع والسبعين الذي يوافق الأول من أغسطس من كل عام احتفالا بذكرى وضع الجيش اللبناني تحت السلطة الكاملة للحكومة الوطنية اللبنانية في الأول من أغسطس عام 1945 وذلك بعد أقل من عامين من حصول لبنان على الاستقلال التام عن فرنسا عام 1943.