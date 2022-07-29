شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: أمامنا استحقاقات كبرى وتحديات جسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، تهنئة بالعام الهجري الجديد، قائلاً : "أمامنا استحقاقات كبرى وتحديات جسيمة".

وتابع صالح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "ازكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يطل علينا، وأمامنا استحقاقات كبرى لن تنجز وتحديات جسيمة لن تواجه إلا بوحدة الصف لحماية بلدنا وشعبنا وترسيخ السلم الأهلي".

وأضاف: "لابد من العمل الجاد لتلبية متطلبات المواطنين وتطلعاتهم في الإصلاح والخدمات".