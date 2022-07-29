شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الإماراتية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الأمطار إلى 7 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية أنه تم العثور على الشخص المفقود جراء السيول وقد فارق الحياة، ليرتفع عدد ضحايا السيول التى خلفتها الأمطار الغزيرة التى هطلت على كل من إمارة رأس الخيمة والشارقة والفجيرة إلى 7 أشخاص.

وقالت الوزارة فى حسابها على تويتر: "إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية قبل قليل فقد تم العثور علـى الشخص المفقـود وقد فارق الحياة، معربين عـن خالص عزائنا ومواساتنا لأسرته وذويه، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التى جرت فى الإمارات، وجارٍ البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية.

وأكدت أن 80% من الأفراد التى تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي.