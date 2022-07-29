شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أيرلندا تهدف إلى خفض الانبعاثات الزراعية بنسبة 25٪.. والمزارعين يعبرون عن غضبهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تضع الحكومة أهدافًا ملزمة للقطاعات الزراعية لخفض إجمالي انبعاثات الكربون بنسبة 51٪ بحلول عام 2030

أعلنت أيرلندا التزامها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الزراعة بنسبة 25٪ بحلول عام 2030 بعد معركة سياسية مريرة بين المزارعين ومجموعات الأعمال والمدافعين عن البيئة.

وكشفت الحكومة الائتلافية أمس الخميس عن أهداف قطاعية ملزمة لخفض إجمالي انبعاثات الكربون بنسبة 51٪ بحلول عام 2030، وهو تحدٍ شاق لدولة تخفق باستمرار في تحقيق الأهداف المناخية، مما يجعلها واحدة من أعلى البلدان المسببة للانبعاثات في العالم.

ووصف إيمون رايان، وزير البيئة وزعيم حزب الخضر الأيرلندي، الإعلان بأنه "مهم للغاية".

كان القطاع الأكثر إثارة للجدل هو الزراعة. يتسبب في نحو 37 ٪ من انبعاثات أيرلندا، لكن مجموعات المزارع ضغطت بشدة للحصول على معاملة خاصة، مشيرة إلى دورها التقليدي في المجتمع والأمن الغذائي.

وكان هدف الـ 25٪ بمثابة حل وسط بين المزارعين الذين كانوا يأملون في الحصول على 22٪ والمدافعين عن البيئة وممثلي القطاعات الأخرى الذين أرادوا أن تخفض الزراعة الانبعاثات بنسبة 30٪.

خلافات بين المزارعين والحكومة

وسيتم تحفيز التخفيضات الزراعية بشكل طوعي، وليس إلزاميًا، لكن مربي الماشية سيواجهون ضغوطًا لإعدام الماشية.

وقال تيم كولينان، زعيم جمعية المزارعين الأيرلندية (IFA)، إن الهدف كان حول بقاء الحكومة وليس بقاء الريف في أيرلندا. وقال "هذه ضربة مدمرة محتملة للزراعة الأيرلندية والاقتصاد الريفي".

ووصفت جمعية موردي حليب الكريمي الأيرلندية الصفقة بأنها "بيع" من شأنه أن يجعل العديد من المزارع غير قابلة للاستمرار.

ومع ذلك، فإن القطاعات الأخرى تواجه أهدافًا أعلى، جزئيًا للتعويض عن الاستغناء عن الزراعة. يجب أن يقلل النقل الانبعاثات بنسبة 50٪ والمباني التجارية والعامة بنسبة 40٪ والصناعة بنسبة 35٪.

واتهمت مجموعات الأعمال الحكومة - التي تضم العديد من أعضاء البرلمان الريفيين من حزبي المعارضة بالانصياع إلى جماعة الضغط الزراعية. تشكل الزراعة 1٪ من دخلنا القومي. حتى في المناطق الإقليمية تأثيرها في خلق فرص العمل هامشي.

و قال شين كونيلي، من منظمة الأعمال “شيمبر أيرلندا”، إن الزراعة تمثل جزءًا كبيرًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدينا.



وأضاف “اوسين كولغان” ، مدير Friends of the Earth Ireland، إن الزراعة كان يجب أن تواجه أهدافًا أعلى ولكن الأولوية الآن هي العمل التحويلي. "انتهى وقت التحدث أخيرًا، لقد حان الوقت للتركيز المستمر الآن على التسليم والتسليم والتسليم."