شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، إن هناك تفاؤلا أكبر من أى وقت مضى تجاه التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية. حيث يتم استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قريبا وقال بو حبيب: «لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم».

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكى آموس هوكستين الذى يتوسط فى النزاع سيصل إلى بيروت فى الأيام القادمة لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلى على المقترح اللبنانى لترسيم الحدود.

وشدد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، على أهمية التوصل إلى اتفاق فى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد فى تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.

وسبق أن أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتين سيصل بيروت نهاية الأسبوع الجارى للبحث فى آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وشدد عون على سعيه إلى إقرار الإصلاحات الضرورية، واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بعد الاتفاق الأولى الذى تم التوصل إليه مع وفد الصندوق فى أبريل الماضى، لافتا إلى أهمية دور مجلس النواب فى هذا المجال.