شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: لابد من تضافر لتحقيق السوق العربية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا، داعياً إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي، لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا، وفق بيان لرئاسة لبنان.

أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا، داعياً الى ضرورة اطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي لاسيما في ظل الصعوبات وازمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون مع وفد وزراء الزراعة في كل من لبنان والأردن وسوريا والعراق المشارك في الاجتماع الرباعي الذي انعقد في بيروت في 28 و29 الحالي.

وأشار عون إلى أهمية هذا المؤتمر واهدافه لاسيما في هذه الظروف الصعبة وازمة الغذاء العالمية التي تحتاج الى تضافر كل الجهود لمواجهتها وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا، كاشفاً أنه كان من اول من عمل على تحقيق هذا المشروع العربي التكاملي، إلا أن ظروف المنطقة اعاقت تنفيذه.

وأكد خلال اللقاء على ضرورة إعطاء العمل التقني اهمية لإنجاح هذا المشروع المشترك لناحية رزنامة الانتاج ورزنامة التوزيع، وقال :" أمل انجاز مذكرة تفاهم زراعية شاملة بالشقين النباتي والحيواني وتنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن لتحقيق المنفعة والمصلحة للجميع"، داعياً الى ضرورة توسيعه لاطلاق السوق العربية المشتركة لتسهيل الاستيراد والتصدير بين الدول وتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء لتحقيق التكامل الغذائي لاسيما وان التطورات الدولية والحرب في اوكرانيا زادا من حجم التداعيات السلبية على منطقتنا خصوصاً على صعيد الامن الغذائي.