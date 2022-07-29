شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى رام الله، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عامل فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب "الجدار الفاصل" بالمنطقة الجنوبية بمحافظة "قلقيلية" الواقعة فى شمال غربى الضفة الغربية.

وذكرت الصحة الفلسطينية فى بيان أن العامل ويدعى نبيل أحمد غانم، هو من سكان "نابلس"، استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة "جلجولية".

بدوره، قال مسؤول "الارتباط الفلسطيني" إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان غانم البالغ من العمر (53 عامًا)، من سكان قرية صرة، فى مستشفى مئير فى كفار سابا داخل أراضى عام 1948.

وتلاحق قوات الاحتلال الاسرائيلى منذ أشهر العمال على امتداد "الجدار الفاصل" فى قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضى عام الـ 48، وتعتقل الكثير منهم، وتصيب العشرات بالاختناق.