شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الآثم في مدينة ماركا بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة ماركا بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم مسؤول محلي، مشددا على دعمه الكامل لجمهورية الصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وحكومة وبرلمان وشعب الصومال ، ولأسر وذوي الضحايا، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لاجتثاث الإرهاب من جذوره و تعزيز السلم والأمن،وصولا إلى التنمية الشاملة في كافة أنحاء الصومال لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل.