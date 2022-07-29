شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، 5 فلسطينيين من نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس واعتقلت فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت آخر من بلدة تل جنوب نابلس عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، بعد تفتيش منزليهما.

وفى ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من منازل الفلسطينيين في قرية المنية شرق بيت لحم، ومخيم الدهيشة، وأخضعت سكانها للتحقيق.