شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 261 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول 9 آلاف و694 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة، ليرتفع إجمالى الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة عقب انتهاء موسم الحج إلى 261 ألفا و857 حاجا.

وذكرت وزارة الحج - فى إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 249 ألفا و417 حاجا قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8 آلاف و165 حاجا، في حين وصل 4 آلاف و166 حاجا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وأوضحت الإحصائية مغادرة 11 ألفا و55 حاجا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى ومركز مراقبة التفويج البرى ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 180755 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة 81102 حاجا مساء أمس.