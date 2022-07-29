شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تغلق المنطقة الخضراء بوسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى الجمعة، بمباشرة القوات الأمنية بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز"، إنه "تحسبا من وقوع أي طاريء تباشر القوات الأمنية بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء بالصبات الكونكريتية".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد أمس، أن الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن، وضمان السلم الاجتماعي وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية.

وشدد الكاظمي - خلال اجتماع مع القيادات الأمنية - على أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها وفق القانون لحماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية، ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام العام.. وناقش الاجتماع مجريات ما حدث أثناء التظاهرات في المنطقة الخضراء، وآلية حماية التظاهر بما يضمن عدم التعرض للمتظاهرين السلميين.