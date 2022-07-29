شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى نابلس وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز عسكرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مركبة كان بداخلها ثلاثة فلسطينين قرب حاجز "حوارة" مما أدى لإصابتهم، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض تسليم المصاب الثالث، واحتجزه.

في الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.