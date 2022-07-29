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إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى نابلس وبيت لحم

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز عسكرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مركبة كان بداخلها ثلاثة فلسطينين قرب حاجز "حوارة" مما أدى لإصابتهم، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض تسليم المصاب الثالث، واحتجزه.

في الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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