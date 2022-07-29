شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الادعاءات المغرضة لـ"رايتس ووتش" لن تثنينا عن مواصلة بناء دولة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.

وأوضح بايتاس - في تصريح صحفي - أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، الإساءة إلى رموز المغرب؛ تبين أنها لا تعدو أن تكون إلا "تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المغرب".

وأضاف ناطق الحكومة المغربية أن "التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة "تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المغرب".