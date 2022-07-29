شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الموريتانية يبحث مع نظيره الجزائرى سبل تطوير التعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الموريتانى محمد ولد بلال مسعود مع مع نظيره الجزائرى أيمن عبد الرحمن ، واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، تلقاه عبد الرحمن من رئيس الحكومة الموريتانية، حسبما أفادت الحكومة الجزائرية.
وبحسب البيان، شملت المحادثات أيضا التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.