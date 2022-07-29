شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الموريتانية يبحث مع نظيره الجزائرى سبل تطوير التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الموريتانى محمد ولد بلال مسعود مع مع نظيره الجزائرى أيمن عبد الرحمن ، واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.