شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجمات الإرهابية بجمهورية مالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإرهابية التي شهدتها مناطق متفرقة بوسط جمهورية مالي وغربها، والتي أدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
وشددت الخارجية الكويتية ،في بيان الخميس، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لتخليص العالم من هذه الظاهرة الخطيرة.
وتقدمت بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية مالي قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.