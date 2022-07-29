شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجمات الإرهابية بجمهورية مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإرهابية التي شهدتها مناطق متفرقة بوسط جمهورية مالي وغربها، والتي أدت إلى مصرع وإصابة العشرات.‏