شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاري وميجان.. الكشف عن تحركات ملكية "سرية" لإنهاء الخلافات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن كاتب السيرة الملكية توم باور، أن الأمير تشارلز ووالدته الملكة إليزابيث كافحا بشدة لاحتواء الصدع داخل العائلة.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" عن كاتب السير، أن الأمير تشارلز ووالدته الملكة إليزابيث كافحا بشدة لاحتواء الصدع "السام" بين العائلة المالكة وأسرة ساسكس (الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل).

وقال باور فى مقابلة تليفزيونية: "أعتقد أنه أمر سام حقًا.. إنهم يبذلون قصارى جهدهم مع وندسور للحفاظ على أجواء هادئة ولكن هذا مستحيل.. خاصة مع مذكرات هاري التي توشك على الخروج للنور".

وكان كاتب السير توم باوز قد نشر مؤخرا كتابا بعنوان "الانتقام: ميجان وهاري والحرب بين آل وندسور".

ويُعرف "باور" بتناول موضوعات بشكل فائق المصداقية، ويعتمد الكتاب الجديد على مقابلات مع المطلعين الذين لم يتحدثوا من قبل.

ومن بين المفاجآت الصادمة التي احتواها الكتاب حقيقة أن الملكة لم تكن تريد حضور ميجان في جنازة دوق أدنبرة الراحل الأمير فيليب، وأن عائلة ساسكس "غضبت بشدة" لعدم استجابة القصر لبعض طلباتهم خلال حضورهم مناسبة اليوبيل.

كما يروي الكتاب تفاصيل الضجة التي أعقبت الغلاف الأمامي لميجان بمجلة فانيتي فير.

هاري وميجان

وعادت عائلة ساسكس إلى المملكة المتحدة لفترة وجيزة الشهر الماضي للانضمام إلى الاحتفالات الخاصة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة، لكن الزيارة فشلت في تحقيق مصالحة أوسع.

كان غياب الزوجين عن الفعالية الختامية خارج قصر باكنجهام "مؤثرًا" وفقًا للخبيرة الملكية فيكتوريا آربيتر، التي تعتقد أن فرصة رأب الصدع المستمر بين عائلة ساسكس وبقية أفراد العائلة المالكة قد ضاعت.

هاري وميجان مع الملكة

في غضون ذلك، نفت تقارير إعلامية بريطانية عزم الأمير هاري وزوجته زيارة بالمورال هذ الصيف.

يذكر أن تقريرا لصحيفة "ديلي ميل" أكد أن الملكة إليزابيث الثانية دعت الأمير هاري وزوجته ميجان لقضاء بعض الوقت في بالمورال (مصيف الملكة) هذا الصيف.

وقال مصدر في بالمورال لصحيفة "ذا صن" إنه طلب من الموظفين ترقب القائمة الكاملة لأفراد العائلة المالكة بما في ذلك هاري وميجان وأطفالهما.