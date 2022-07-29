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إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

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القاهرة - سامية سيد - أصيب، مساء الخميس، ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلى قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطينى بمدينة نابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت النار على مركبة فيها ثلاثة مواطنين قرب حاجز حوارة، ما أدى لإصابة اثنين منهم في الأرجل، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلى رفضت تسليم الإصابة الثالثة، وجرى احتجازها، ويبدو أن إصابته حرجة في منطقة الرقبة.

يشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين ينتشرون في الشوارع الرئيسية الواصلة بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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