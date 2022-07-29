شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير كهف بداخله 8 عناصر من "داعش" الإرهابى غرب نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى تدمير كهف بداخله 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي غرب محافظة نينوى.



وقالت الخلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن القوات الجوية نفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات من طراز "إف 16" استهدفت تجمعًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى.



وأضافت الخلية أن الاستهداف جاء بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بتواجد عناصر داعش الإرهابي في المكان الذي تم استهدافه.