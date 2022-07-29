شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابى الآثم فى مدينة ماركا الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف البحرين وتضامنها مع الصومال في حربها ضد العنف والتطرف والإرهاب ودعم جهودها الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية كافة؛ بما يكفل القضاء على تلك الآفة الخطيرة ومسبباتها.



وكان رئيس مدينة مركا حاضرة محافظة شبيلي السفلى عبدالله علي أحمد وافو قد قتل جراء تفجير إرهابي نفذه إنتحاري أمس، الوقع بالقرب من أمام مقر مديرية مركا، وأسفر الانفجار عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.