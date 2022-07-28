شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى: مقتل وإصابة 17 مدنيا فى تعز بنيران الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق تقرير حقوقى مقتل وإصابة 17 مدنياً بنيران جماعة الحوثى فى محافظة تعز جنوبى غرب اليمن، خلال شهر يونيو الماضى.

وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، فى تقريره الشهرى، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، الخميس، أن جماعة الحوثى تسببت فى 22 حالة انتهاك بالمحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة، مضيفا أن 9 مدنيين قتلوا بنيران جماعة الحوثي، بينهم 4 أطفال وإمرأة واحدة ومن ضمن حالات القتال هذه، قتل مباشر لإمرأة، ومقتل طفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم أرضي.

وأوضح التقرير، أن جماعة الحوثى تسببت في إصابة 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة؛ حيث تسبب قناصين حوثيين فى إصابة 4 مدنيين بينهم إمرأة، بينما تسببت الألغام الحوثية في إصابة 4 مدنيين بينهم طفل، كما أعدم الحوثيون 3 مدنيين "من فئة المهمشين"، وتسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي في مقتل طفلين.