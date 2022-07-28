شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: لبنان يعانى من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن بلاده تعانى من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، مشددا على أن لبنان يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكى يدعموه ويقفوا إلى جانبه فى محنته، ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحورى داخل أسرته العربية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح اجتماعات وزراء الزراعة في لبنان ، بحضور وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن ، وسوريا محمد حسن قطنا والأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي ، والتي انطلقت اليوم في السراي الكبير بمقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأشار ميقاتي إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يشكل أحد الأولويات الرئيسية للبنان وسائر البلدان العربية، خصوصا في ضوء الأحداث الاخيرة في العالم، معتبرا أن تلك الأحداث كشفت فجوة عميقة تتعلق بضرورة تعديل ترتيب الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة إلى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات.

حضر اللقاء وزراء الخارجية والمغتربين والنقل والداخلية والاقتصاد وعدد من المسئولين من البلدان المشاركة في اللقاء.

وشدد ميقاتي على ضرورة تبادل الآراء والأفكار لبلورة إطار جديد لتعزيز التبادل التجاري الزراعي وتطويره، وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين الدول الأربع ، وإجراءات النقل والترانزيت، معبرا عن أمله في التوافق على إقرار تعاون رباعي مشترك في المجال الزراعي.