شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يدمر قواعد للإرهابيين فى إقليم جوبا السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من الجيش الصومالى وقوات جوبالاند الأمنية عملية مشتركة فى قرية كامنجرون والمناطق المحيطة بها فى إقليم جوبا السفلى بولاية جوبا لاند الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير قواعد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة كما تم رفع المعاناة الملقاة على عاتق السكان المحليين.

وكانت القوات المسلحة الصومالية قد كثّفت في الآونة الأخيرة عملياتها الأمنية ضد مليشيات الشباب في أقاليم جوبا، وشبيلي السفلى، لتصفية الإرهابيين من كافة أرجاء البلاد.