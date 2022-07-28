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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفقا للدكتورة فيكتوريا يغوروفا، رئيسة القسم التنظيمي والمنهجي في معهد بحوث التنظيم الصحي والإدارة الطبية في إدارة الصحة بموسكو يجب عدم إعطاء البطيخ لمن هم دون عام.

طبيبة روسية تكشف.. من عليه تجنب أكل البطيخ الأحمر؟

وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لا ينصح بإعطاء البطيخ الأحمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، ولا ينصح بتناول أكثر من أربع قطع منه، كما لا ينصح بتناوله في الليل. لأن تناول كمية كبيرة من البطيخ الأحمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي وعملية التبادل الغذائي.

وتقول، "بالنظر إلى أن مؤشر نسبة السكر في البطيخ الأحمر مرتفع، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 500 غرام في اليوم (3-4 قطع) كما لا ينصح بإعطاء اكثر من 50-80 غراما للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات. ولا ينصح بتناول البطيخ الأحمر ليلا بسبب تأثيره المدر للبول".

وتشير الطبيبة، إلى أن فوائد وأضرار البطيخ الأحمر تعتمد على عوامل كثيرة، مثل النضوج، والنضارة والكمية التي يأكلها الشخص وظروف زراعته واحتوائه على النترات. لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وحصى الكلى والسكري بإضافته إلى النظام الغذائي أو يمكنهم تناوله بكميات قليلة وبحذر.

ويعرف البطيخ الأحمر باحتوائه على كميات كبيرة من المغذيات التي تقدم للجسم فوائد رائعة، لكنه من جهة أخرى قد يشكل خطورة على بعض الأشخاص لاحتوائه على عناصر معينة تؤثر على صحتهم الجسدية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويشتهر البطيخ الأحمر كعنصر غذائي فريد لاحتوائه على كميات كبيرة من السوائل المدعمة بالمعادن والفيتامينات.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البطيخ الأحمر عنصرا هاما جدا بالنسبة لصحة الجسم ونضارته، وهو صبغة "الليكوبين" التي تحفز إنتاج الكولاجين وتساهم في حماية البشرة من آثار الأشعة فوق البنفسجية في المواسم الحارة.

وبالرغم من جميع هذه الفوائد الكبيرة والرائعة التي يقدمها، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من مخاطر قد يسببها البطيخ الأحمر لبعض الأشخاص، حسب "tellerreport".

أكدت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة سفيتلانا فوس، أن البطيخ الأحمر من المواد الغذائية التي قد تسبب مشكلة لدى الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة فيه.

وشددت الدكتورة على ضرورة ابتعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض محددة عن تناول البطيخ الأحمر، وهذه الأمراض هي الإسهال والتهابات القولون وحصى الكلى وأمراض البروستات.

ونوهت الطبيبة الروسية إلى الفوائد الكبيرة للبطيخ الأحمر للإنسان بشكل عام، مؤكدة على أن الأشخاص الذين لا يعانون من تلك الأمراض يمكنهم تناول كمية جيدة منه لاحتوائه على نسبة 100% من المياه.

ونصحت الخبيرة الروسية بتناول كمية تقدر بنحو 200 غرام يوميا من البطيخ في موسمه الطبيعي، وتجنبه في الأوقات البعيدة عن فترات الموسم، لأن ذلك يدل على استخدام النترات من أجل تسريع نضوجه والتي من الممكن أن تكون ضارة.

للبطيخ فوائد عديدة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يستفيد منها الجسم.

وكشفت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، في وقت سابق إنه من الأفضل شراء البطيخ من السوبر ماركت والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثا عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

واوضحت من الأفضل شراء البطيخة التي يتراوح وزنها من سبعة إلى تسعة كيلوغرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء.

وعند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك.

وقالت الخبيرة: "أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيف يجب اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف"، وفقا لروسيا اليوم.

كما نصحت ليميشيفا، بوضع البطيخة قرب الأذن والضغط عليها قليلا، - الثمرة الناضجة ستخشخش قليلا.

واكدت على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و15 درجة وتبلغ حدود رطوبته 80-90 في المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر.