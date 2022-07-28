شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الخميس، 11 فلسطينيا فى حملة مداهمات بعدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال خمسة فلسطينين، بينهم أسيران محرران، في رام الله، بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم اعتقال أربعة آخرين من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة، والتي شهدت اقتحامات عديدة من قبل الاحتلال خلال الأشهر الماضية.

وفي بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مخيم الدهيشة، وفلسطينيا آخر من بلدة الدوحة.