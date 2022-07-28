شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 252 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول 10 آلاف و976 حاجاً من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة، ليرتفع إجمالى الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة عقب انتهاء موسم الحج 252 ألفا و163 حاجا .

وذكرت الوزارة في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس، أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 239 ألفا و756 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8 آلاف و165 حاجاً، فيما وصل 4 آلاف و133 حاجا عبر رحلات قطار الحرمين السريع .

وأشارت الإحصائية إلى مغادرة 10 آلاف و886 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البرى، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى بلادهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 169 ألفا و837 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 82 ألفا و326 حاجاً مساء أمس .

