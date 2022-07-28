شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وصلوات تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل .

وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، أمس من المخطط الاستيطاني الذي طرحته جماعات ما تسمى بالهيكل المزعوم على حكومة الاحتلال وسلطاته، والذي دعت فيه لإزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الموصل إلى باب المغاربة من وسط ساحة البراق، وبناء جسر ثابت مزخرف، ومزركش بالنقوش والعبارات التوراتية، لينسجم مع مطالب هذه الجماعات بزيادة ساعات الاقتحامات للمستوطنين لتمتد من بعد العصر وحتى صلاة المغرب، وفي الأعياد اليهودية إلى ساعة متأخرة من الليل.

