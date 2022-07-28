شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد دعمه لمعالجة القضايا الصحية بغرب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اهتمامه ودعمه لمعالجة قضايا الحقل الصحى بولاية غرب دارفور.

واستمع دقلو، خلال لقائه الكوادر الصحية العاملة بالولاية، بمقر إقامته بقصر الضيافة بمدينة الجنينة الخميس، بحضور نائب الوالي التجاني الطاهر كرشوم، إلى تقرير مفصل حول القضايا الصحية واعادة العمل بمستشفى مدينة (الجنينة).

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية عثمان على أبكر، في تصريحات صحفية، إن اللقاء بحث عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه الحقل الصحي بمدينة (الجنينة) على ضوء توقف العمل بالمستشفى وموقف الحافز الموحد والخدمات الإدارية والصحية، مشيراً إلى أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، أكد اهتمامه بدعم جهود معالجة القضايا الصحية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الحقل الصحي، وتنفيذ المطالب العاجلة المتمثلة في الحافز الموحد للكوادر الصحية والوسيطة وتوفير وسائل إدارية لترحيل الاطباء، لافتاً إلى مطالبة نائب رئيس مجلس السيادة بتحديد الأولويات من أجل توفيرها سواء من الداخل أو بالاستفادة من العلاقات الخارجية مع الدول الصديقة.