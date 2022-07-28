شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تؤكد دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلى جدعون ساعر، دعم بلاده لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة المغربية (الرباط).

وقال ساعر إن "المباحثات كانت فرصة للتأكيد على دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء" مشيرا إلى أنه عبر عن هذا الموقف خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية، وكذا في اللقاءات الأخرى التي جمعته بمسؤولين حكوميين مغاربة".

وأوضح أن المباحثات الثنائية تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، معربا عن تطلعه إلى قيام وزير الشؤون الخارجية المغربي بزيارة إلى إسرائيل قريبا.. مضيفا أن زيارته للمغرب تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين مغاربة، كانت "ناجحة للغاية".

يشار إلى أن المسؤول الحكومي الإسرائيلي أجرى مباحثات مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اعقبها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل المغربية وإسرائيل بشأن تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني.