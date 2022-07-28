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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت ZTE بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون أحد أبرز هواتف أندرويد التي تطلق هذه السنة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مميز التصميم، محمي من الماء والغبار، ومحاط بإطار متين من الألومينيوم، أبعاده (166.3/77.1/10) ملم، وزنه 235 غ.

ZTE تبدأ بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون أحد أبرز هواتف أندرويد

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 378 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 730، ونظام تشغيل Android 12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غايغابايت و1 تيرابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS وGLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

سرّبت مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Moto Razr الجديد الذي ستكشف عنه متورولا بداية الشهر القادم على الأغلب.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أدخلت فيه تحسينات على مفاصل طي الشاشة لتكون أسلس في الطي مقارنة بأجهزة Razr السابقة.

وسيحصل الهاتف في الأغلب على شاشة P-OLED مرنة بمقاس 6.7 بوصة، معدل ترددها يصل إلى 120 هيرتزا، كما سيزود بشاشة خارجية لعرض الوقت والإشعارات والرسائل مقاسها 3 بوصات.

وستزوده موتورولا بكاميرا أساسية فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.



وسيتعامل هذا الهاتف بسرعة كبيرة جدا مع البيانات ومع شبكات 5G الحديثة بفضل معالج Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، كما سيزود بذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الهاتف بداية في الولايات المتحدة وعدد من بلدان أوروبا، وبسعر 1149 دولارا تقريبا.

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، سيأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده(76.5/163.2/8.5) ملم، وزنه 203 غ.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 525 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100، ومعالج رسوميات Mali-G610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.



وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4.1، وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 300 دولار.

وكانت شركة آبل وافقت على دفع تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لتسوية قضية جماعية رفعت ضدها سابقا بشأن عيوب في بعض نماذج حواسب MacBook.

وتبعا للمعلومات فإن "آبل وافقت على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب في لوحات مفاتيح بعض نماذج حواسب MacBook المحمولة، وسيتلقى المتضرر تعويضا تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 395 دولارا تبعا للضرر الذي تعرض له حاسبه".

وكان مالكو بعض نماذج حواسب MacBook في عدة ولايات أمريكية قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد آبل، وأشاروا "إلى وجود مشكلات في لوحات مفاتيح butterfly في أجهزتهم، وشملت تلك الأجهزة حواسب MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019".

وأشارت آبل إلى "أن المقيمين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له أجهزتهم، وأن المستخدم الذي بدّل لوحة مفاتيح حاسبه مرة واحدة سيتلقى تعويضا قد يصل إلى 125 دولارا، أما الذي استبدلها أكثر من مرة فسيحصل على تعويض قد تصل قيمته إلى 395 دولارا".