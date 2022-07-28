شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستضيف اجتماعا وزاريا حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الجزائر، الخميس، الاجتماع الثلاثى الثالث بينها وبين نيجيريا والنيجر، بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وهو الاجتماع الذى سيجمع الوزراء المسؤولين عن المحروقات من البلدان الثلاثة المعنية بهذا المشروع.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لدراسة جميع جوانب المشروع، ولا سيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة فى أبوجا "نيجيريا"، فى إطار أعمال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4 آلاف كيلومتر.