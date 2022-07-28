شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصة الكاملة بشأن وفاة “يوسف” أشيك بائع فريسكا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خيم الحزن على أهالى محافظة الإسكندرية، بمصر بعد خبر وفاة يوسف السيد راضى والملقب بأشيك بائع فريسكا فى منطقة رشدى بالإسكندرية.



وتأتى التفاصيل الأخيرة فى حياة " يوسف"، أثناء تواجده فى سيارة رفقه صديقة على طريق العلمين بالساحل الشمالى إصطدمت بسيارة أخرى على الطريق تسببت فى إنقلاب السيارة، وتم نقل يوسف وصديقه إلى مستشفى الحمام العام، ولكن لفط أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الحال نتيجة نزيف حاد لم يستطيع الأطباء إيقاف النزيف.

وكان قد رزق يوسف بمولدته الصغرى " نيلى"، وكان يعمل ليلا ونهارا لكى يجد قوت يومه وسط تشجيع من زوجته وأسرته.

وكان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام، والشهير باشيك بائع فريسكا بالإسكندرية منذ قليل على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.



وكان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18عام بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.

يذكر أن يوسف السيد راضى يعمل بائع فريسكا بالإسكندرية وينتقل خلال شهور الصيف إلى أحد قرى الساحل الشمالى لبيع الفريسكا، وهو لقب باشيك بائع فريسكا لارتداءه الملابس المهندمه خلال عمله.

لم تفارقه الابتسامة الصافية، يقف في إشارات المرور يرتدي الملابس المهندمة والأنيقة، ينادي على زبائنه: «فريسكا فريسكا»، حتى اشتهر بـ«أشيك بائع فريسكا في مصر»، إنه الشاب يوسف السيد راضي، البالغ من العمر 32 سنة، الذي ذاع خبر وفاته على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، فهو شخص مكافح ومحبوب من الجميع، سواء من عرفه أو لم يعرفه، كانت تجذبه ابتسامته الصافية، وتعامله الراقي مع الزبائن كما ظهر في عشرات مقاطع الفيديو.

خبر وفاة يوسف السيد راضي، كان صادمًا لأسرته، وجميع رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين دعوا الله له بالرحمة والمغفرة، وتبين من معاينة مكان حادث مصرع يوسف، أن سيارته تعرضت لتلفيات كبيرة بسبب السرعة الزائدة وأن اللجنة الفنية المشكلة من المرور بينت أن عجلة القيادة اختلت في يده وفشل في السيطرة على سيارته وهو يسير على طريق العلمين وسيارته بداخلها كمية كبيرة من الفريسكا وهو في طريق إلى الساحل الشمالي.

ترك يوسف المعروف بأشهر بائع فريسكا طفلة وحيدة هي ثمرة زواجه منذ 3 سنوات، وبحسب حديث تلفيزيوني ليوسف قبل وفاته قال إنه ورث مهنة بيع الفريسكا من والده قبل 18 سنة ظل خلالها يبيع الفريسكا وأنه بدأ في الإسكندرية قبل أن ينتقل إلى القاهرة وقت دراسته الجامعية وبعد تخرجه في الجامعة رفض العمل في الوظيفة لإنه ا لا تكفي متطلباته ووجد في مهنة بيع الفريسكا تحقيق ذاته فظهر بشكل مختلف عن أي بائع حتى أصبح علامة مميزة لأشيك بائع فريسكا.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث وفاة يوسف السيد راضي أشيك بائع فريسكا في مصر لتحديد أسباب وفاة بائع الفريسكا بشكل رسمي، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وتشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة وفحص سيارة بائع الفريسكا والسيارة الآخرى التي اصطدم بها، وصرحت بدفن جثمانه عقب مناظرته طبيًا.



في لقاء إعلامي ظهر فيه يوسف السيد راضي في 2021 ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، كشف يوسف حكايته مع بيع الفريسكا وكيف حقق تلك الشهرة من هذه الحلوى البسيطة، فقال: "قصتي بدأت من صغري، حيث بدأت العمل مع والدي في سن 11 سنة، وكان والدي يدعمني، وتعلمت والحمد لله ربنا وفقني، ووالدتي ساعدتني، وفي سنة 2010 سافرت إلى القاهرة نظرا لضعف الشغل في الإسكندرية".

وتابع يوسف السيد راضي: « في 2016 ربنا كرمني، والشغل كويس، واستكملت دراستي وتعليمي، ووالدي كان بيقولي: (أهم حاجة التعليم)، وفكرة الشياكة مجرد (تسويق)، أنا صحيح واقف في إشارة مرور، ولكن مش هستنى أستلف من حد».

وأضاف أشيك بائع فريسكا في مصر: "دورت على وظيفة ولكن المرتب كان ضعيف جدا، ومش مكفي.. لكن دخل الفريسكا الحمد لله، ولكل مجتهد نصيب.. أنا بصحى الصبح، ومراتي بتحضر معايا الشغل وبعدين أنزل، والشغلانة دي أنا وارثها عن والدي، ووالدتي تعبت معايا، وأنا عندي فيروز عمرها عام واحد.

وأكد: فيه ناس كتير دعموني، وساندوني، وكل هذه الأمور فرحتني، وبتخليني أكمل، ونحن نعيش ظروفا صعبة، ولكل مجتهد نصيب، ويجب على كل شاب أن يسعى ويجتهد، وأنا أحلم لو مفيش شركة محترمة ومرتب كويس، أعمل مشروع خاص بي، وأطلب من الجهات المختصة لو ينفع أكون في مدينة العلمين».