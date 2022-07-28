شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس: وزير جزائرى ضمن أكثر الشخصيات دون الـ30 عاما تأثيرا فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن العدد الأخير من مجلة فوربس الأمريكية وزير جزائرى ضمن تصنيفها السنوي لأكثر الشخصيات دون الـ٣٠ عاما تأثيرا في أفريقيا للعام الجاري.