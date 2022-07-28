شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي وزوجته يكشفان ملامح حياتهما وسط ويلات الحرب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا، مقابلة تلفزيونية تحدثا خلالها عن حياتهما وعلاقتهما وأطفالهما.

ونشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية مقتطفات من المقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، والتي سيتم بثها عبر التليفزيون.

زيلينسكي وزوجته

وخلال اللقاء، قال الزوجان إنه بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا فى 24 فبراير، أصبحوا أكثر اهتماما ببعضهم البعض.

وقال زيلينسكي: "أود أن أقول إنه ليس لدي حياة أخرى. لدي زوجة واحدة وحب واحد وعائلة واحدة. لم يكن لدي شعور بأن شيئًا ما كان خطأ سواء معنا أو في علاقتنا.. لقد عززت الحرب فقط. علاقتنا ".

وقالت أولينا إنها تتفق مع زوجها، وأن الصعوبات تجعل الزواج أقوى.

وأضافت: "أصبحنا أكثر اهتمامًا ببعضنا البعض. لدينا ما نقوله لبعضنا البعض، وأريد أن يجعلنا هذا التحدي أكثر اتحادًا".

وتزوج فولوديمير وأولينا عام 2003.

ووفقًا لأولينا، فإن أطفالهما تم إجلائهم من كييف وهم لم يروا والدهم منذ 24 فبراير.

وأوضحت أن ابنتهما ألكسندرا البالغة من العمر 18 عامًا تستعد لدخول الجامعة، ويريد ابنه كيريل البالغ من العمر 9 سنوات أن يصبح عسكريًا.

زيلينسكي وعائلته

وفى وقت سابق، أفادت تقارير بأن أبناء الرئيس الأوكراني يعيشون في الخارج.

وكانت أولينا قد كشفت في وقت سابق لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن معاناة العائلة وكيف أجبر أفرادها على العيش منفصلين لفترة طويلة.

وقالت إنه خلال الفترة السابقة: "لم أكن أرى زوجي على الإطلاق لكن لحسن الحظ، يمكنني رؤيته أحيانًا لفترة قصيرة".

وأضافت: "علاقتنا متوقفة كما هو الحال مع جميع الأوكرانيين. أود أن أقول إن نصف سكاننا منفصلين، ليسوا معًا، ونحن، مثل كل عائلة، ننتظر أن يعاد لم شملنا".

وسافرت السيدة الأوكرانية الأولى مؤخرًا إلى واشنطن، في زيارة غير رسمية ومفاجئة، والتقت بالرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

كما خاطبت الكونجرس، قائلة إنها تتحدث كأم وابنة، وليس مجرد سيدة أولى.

وأضافت: "أطلب شيئًا لا أرغب أبدًا في طلبه: أطلب أسلحة —أسلحة لا يمكن استخدامها لشن حرب على أرض شخص آخر ولكن لحماية منزل المرء وحقه في الاستيقاظ حيا في ذلك المنزل".